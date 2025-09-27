Uzņēmumu katalogs
nference
nference Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in India nference svārstās no ₹2.18M year Software Engineer līmenim līdz ₹5.55M year Staff Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹2.94M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu nference kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer
(Iesācēju līmenis)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai nference in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,550,144. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots nference Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹2,944,438.

