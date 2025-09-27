Produkta vadītājs atlīdzība in United States NextRoll kopā ir $221K year EIC4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $232K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu NextRoll kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***