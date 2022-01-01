Uzņēmumu katalogs
NEXT Trucking
NEXT Trucking Algas

NEXT Trucking algas svārstās no $100,500 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $180,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī.

$160K

Produkta vadītājs
Median $180K
Biznesa analītiķis
$101K
Produkta dizainers
$162K

Programmatūras inženieris
$164K
BUJ

The highest paying role reported at NEXT Trucking is Produkta vadītājs with a yearly total compensation of $180,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NEXT Trucking is $162,938.

