Uzņēmumu katalogs
Next Matter
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas vadītājs

  • Visas Programmatūras inženierijas vadītājs algas

Next Matter Programmatūras inženierijas vadītājs Algas

Mediānā Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzības in Ireland pakete Next Matter kopā ir €122K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Next Matter kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Mediānais pakete
company icon
Next Matter
Engineering Manager
Dublin, DN, Ireland
Kopā gadā
€122K
Līmenis
hidden
Pamatalga
€122K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
11+ Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Next Matter?

€142K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam €26.7K+ (dažreiz €267K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženierijas vadītājs piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai Next Matter in Ireland, ir gada kopējā atlīdzība €148,617. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Next Matter Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in Ireland, ir €121,538.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Next Matter

Saistītie uzņēmumi

  • Uber
  • Lyft
  • Coinbase
  • Netflix
  • Dropbox
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi