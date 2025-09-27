Uzņēmumu katalogs
Next Insurance
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Cilvēkresursi

  • Visas Cilvēkresursi algas

Next Insurance Cilvēkresursi Algas

Vidējā Cilvēkresursi kopējā atlīdzība in Israel Next Insurance svārstās no ₪290K līdz ₪423K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Next Insurance kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₪333K - ₪380K
Israel
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₪290K₪333K₪380K₪423K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 2 vēl Cilvēkresursi datis par Next Insurance lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga

₪562K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam ₪105K+ (dažreiz ₪1.05M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Next Insurance uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Cilvēkresursi piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Cilvēkresursi pozīcijai Next Insurance in Israel, ir gada kopējā atlīdzība ₪422,799. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Next Insurance Cilvēkresursi pozīcijai in Israel, ir ₪290,226.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Next Insurance

Saistītie uzņēmumi

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi