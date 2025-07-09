Uzņēmumu katalogs
Newgen Software
Newgen Software Algas

Newgen Software algas svārstās no $8,425 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $30,571 Produkta vadītājs augstākajā līmenī.

$160K

Programmatūras inženieris
Median $12.6K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
$16K
Datu zinātnieks
$13.8K

Produkta dizainers
$8.4K
Produkta vadītājs
$30.6K
BUJ

