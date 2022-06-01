Uzņēmumu katalogs
Newfold Digital
Newfold Digital Algas

Newfold Digital algas svārstās no $19,127 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $171,353 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī.

$160K

Programmatūras inženieris
Median $19.1K

Backend programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $50.8K
Datu analītiķis
$83.3K

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$109K
Produkta vadītājs
$55.9K
Projektu vadītājs
$53.8K
Pārdošana
$63.7K
Kiberdrošības analītiķis
$132K
Risinājumu arhitekts
$171K
BUJ

