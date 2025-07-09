Uzņēmumu katalogs
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Algas

New Jersey Institute of Technology algas svārstās no $31,044 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $135,320 Programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem New Jersey Institute of Technology. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/16/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $83.2K
Administratīvais asistents
$31K
Datu analītiķis
$42.4K

Programmu vadītājs
$135K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots New Jersey Institute of Technology, ir Programmu vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $135,320. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots New Jersey Institute of Technology, ir $62,816.

