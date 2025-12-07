Uzņēmumu katalogs
NeoXam
NeoXam Pārdošanas inženieris Algas

Vidējā Pārdošanas inženieris kopējā atlīdzība NeoXam svārstās no SGD 51.5K līdz SGD 73.1K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu NeoXam kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$45.3K - $53.6K
Singapore
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā NeoXam?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošanas inženieris pozīcijai NeoXam, ir gada kopējā atlīdzība SGD 73,121. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots NeoXam Pārdošanas inženieris pozīcijai, ir SGD 51,503.

Citi resursi

