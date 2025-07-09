Uzņēmumu katalogs
Neogrid
Neogrid Algas

Neogrid algas svārstās no $10,643 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $44,980 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Neogrid. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/15/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $14.6K

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu analītiķis
$10.6K
Produkta vadītājs
$45K

Programmu vadītājs
$26.8K
BUJ

The highest paying role reported at Neogrid is Produkta vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $44,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Neogrid is $20,658.

