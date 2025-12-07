Uzņēmumu katalogs
Neo4j Personāla atlases speciālists Algas

Vidējā Personāla atlases speciālists kopējā atlīdzība in Sweden Neo4j svārstās no SEK 626K līdz SEK 888K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Neo4j kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/7/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$74.6K - $88.4K
Sweden
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Neo4j in Sweden, ir gada kopējā atlīdzība SEK 888,081. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Neo4j Personāla atlases speciālists pozīcijai in Sweden, ir SEK 625,518.

