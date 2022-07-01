Uzņēmumu katalogs
Nearpod
Nearpod Algas

Nearpod algas svārstās no $83,300 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $163,710 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Nearpod. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/9/2025

$160K

Klientu apkalpošana
$83.3K
Datu zinātnieks
$131K
Programmatūras inženieris
$164K

Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

The highest paying role reported at Nearpod is Programmatūras inženieris at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $163,710. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nearpod is $130,650.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Nearpod

