Uzņēmumu katalogs
NDA
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

NDA Programmatūras inženieris Algas

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Russia pakete NDA kopā ir RUB 3.04M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu NDA kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/26/2025

Mediānais pakete
company icon
NDA
Software Engineer
hidden
Kopā gadā
RUB 3.04M
Līmenis
Middle
Pamatalga
RUB 2.81M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonuss
RUB 234K
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā NDA?

RUB 13.42M

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam RUB 2.52M+ (dažreiz RUB 25.16M+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances
Prakses algas

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Programmatūras inženieris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai NDA in Russia, ir gada kopējā atlīdzība RUB 4,700,398. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots NDA Programmatūras inženieris pozīcijai in Russia, ir RUB 2,810,063.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta NDA

Saistītie uzņēmumi

  • Google
  • Lyft
  • PayPal
  • Databricks
  • Apple
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi