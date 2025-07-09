Uzņēmumu katalogs
NDA Algas

NDA algas svārstās no $11,637 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $125,372 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem NDA. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/8/2025

$160K

Biznesa analītiķis
$56K
Datu analītiķis
$16.4K
Cilvēkresursi
$20.5K

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$13.7K
Mārketings
$82.5K
Produkta dizainers
$11.6K
Produkta vadītājs
$54.8K
Projektu vadītājs
$50.3K
Pārdošana
$17.8K
Programmatūras inženieris
$22.3K

Backend programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
$125K
Risinājumu arhitekts
$89.6K
