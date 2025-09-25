Programmatūras inženieris atlīdzība in United States NCR svārstās no $93.4K year Grade 9 līmenim līdz $169K year Grade 13 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $100K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu NCR kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
