NCR
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

NCR Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in United States NCR svārstās no $93.4K year Grade 9 līmenim līdz $169K year Grade 13 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $100K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu NCR kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Grade 9
Software Engineer I(Iesācēju līmenis)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai NCR in United States, ir gada kopējā atlīdzība $169,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots NCR Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $100,000.

Citi resursi