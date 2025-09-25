Produkta dizainers atlīdzība in United States NCR svārstās no $93.5K year Grade 9 līmenim līdz $140K year Grade 11 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $133K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu NCR kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/25/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
