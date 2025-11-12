Uzņēmumu katalogs
National University of Singapore
Mediānā Pētnieks zinātnieks atlīdzības in Singapore pakete National University of Singapore kopā ir SGD 96.1K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu National University of Singapore kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/12/2025

Mediānais pakete
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Kopā gadā
SGD 96.1K
Līmenis
L5
Pamatalga
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonuss
SGD 0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā National University of Singapore?
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pētnieks zinātnieks pozīcijai National University of Singapore in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 128,249. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots National University of Singapore Pētnieks zinātnieks pozīcijai in Singapore, ir SGD 96,073.

Citi resursi