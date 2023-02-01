Uzņēmumu katalogs
Multiverse Algas

Multiverse algas svārstās no $70,569 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $296,082 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Multiverse. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/22/2025

Programmatūras inženieris
Median $115K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta dizainers
Median $78.6K
Biznesa analītiķis
$202K

Datu zinātnieks
$70.6K
Cilvēkresursi
$131K
Mārketings
$76.6K
Produkta vadītājs
Median $87.4K
Personāla atlases speciālists
$163K
Pārdošana
$296K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$153K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Multiverse, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $296,082. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Multiverse, ir $123,016.

