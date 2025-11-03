Uzņēmumu katalogs
Mr. Cooper
Mediānā Produkta menedžeris atlīdzības in United States pakete Mr. Cooper kopā ir $120K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mr. Cooper kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Mediānais pakete
company icon
Mr. Cooper
Principal Information System
Miami, FL
Kopā gadā
$120K
Līmenis
-
Pamatalga
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
9 Gadi
Darba pieredze
20 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta menedžeris pozīcijai Mr. Cooper in United States, ir gada kopējā atlīdzība $315,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mr. Cooper Produkta menedžeris pozīcijai in United States, ir $120,000.

