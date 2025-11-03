Uzņēmumu katalogs
Mphasis
Mphasis Datu zinātnieks Algas

Datu zinātnieks atlīdzība in Taiwan Mphasis kopā ir NT$397K year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Taiwan pakete kopā ir NT$406K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mphasis kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/3/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L3
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
L4
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Skatīt 3 Vairāk līmeņu
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$615K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$677K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Mphasis?

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai Mphasis in Taiwan, ir gada kopējā atlīdzība NT$935,975. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mphasis Datu zinātnieks pozīcijai in Taiwan, ir NT$935,975.

