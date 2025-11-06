Uzņēmumu katalogs
Mozilla
Mozilla Programmatūras inženieris Algas Canada

Programmatūras inženieris atlīdzība in Canada Mozilla svārstās no CA$157K year P2 līmenim līdz CA$304K year P5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$179K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Mozilla kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
Software Engineer 1(Iesācēju līmenis)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
Senior Software Engineer
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Mozilla?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Mozilla in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$303,821. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mozilla Programmatūras inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$176,237.

