Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Motorola svārstās no $102K year L7 līmenim līdz $145K year L9 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $115K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Motorola kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/2/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
