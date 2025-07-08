Uzņēmumu katalogs
Mote Marine Laboratory & Aquarium
Mote Marine Laboratory & Aquarium Algas

Mote Marine Laboratory & Aquarium mediānā alga ir $52,735 Projektu menedžeris . Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Mote Marine Laboratory & Aquarium. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/23/2025

Projektu menedžeris
$52.7K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Mote Marine Laboratory & Aquarium, ir Projektu menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $52,735. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mote Marine Laboratory & Aquarium, ir $52,735.

Citi resursi

