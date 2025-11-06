Uzņēmumu katalogs
Money View
Money View Programmatūras inženieris Algas Greater Bengaluru

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Greater Bengaluru pakete Money View kopā ir ₹2.98M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Money View kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/6/2025

Mediānais pakete
company icon
Money View
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹2.98M
Līmenis
L2
Pamatalga
₹2.42M
Stock (/yr)
₹296K
Bonuss
₹269K
Gadi uzņēmumā
2-4 Gadi
Darba pieredze
2-4 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Money View?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Money View in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹4,938,556. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Money View Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹2,679,478.

