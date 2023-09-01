Uzņēmumu katalogs
Mondu
Mondu Algas

Mondu algas svārstās no $61,863 kopējā atlīdzībā gadā Produkta vadītājs zemākajā līmenī līdz $107,816 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī.

$160K

Programmatūras inženieris
Median $91.1K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
$61.9K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$108K

BUJ

The highest paying role reported at Mondu is Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $107,816. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mondu is $91,119.

