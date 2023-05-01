Uzņēmumu katalogs
Monarch Tractor
Monarch Tractor Algas

Monarch Tractor algas svārstās no $125,625 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $260,295 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Monarch Tractor. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/16/2025

$160K

Tehnisko programmu vadītājs
Median $168K
Mehānikas inženieris
$143K
Produkta vadītājs
$144K

Programmatūras inženieris
$126K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$260K
BUJ

The highest paying role reported at Monarch Tractor is Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $260,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Monarch Tractor is $144,218.

