Momentive.ai
  • Algas
  • Programmatūras inženierijas vadītājs

  • Visas Programmatūras inženierijas vadītājs algas

Momentive.ai Programmatūras inženierijas vadītājs Algas

Programmatūras inženierijas vadītājs atlīdzība in Canada Momentive.ai svārstās no CA$302K year P3 līmenim līdz CA$431K year P5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Canada pakete kopā ir CA$301K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Momentive.ai kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$302K
CA$197K
CA$66K
CA$39.3K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Momentive.ai uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai Momentive.ai in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$431,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Momentive.ai Programmatūras inženierijas vadītājs pozīcijai in Canada, ir CA$220,000.

