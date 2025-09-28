Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Momentive.ai svārstās no €63.3K year P1 līmenim līdz €127K year P5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir €125K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Momentive.ai kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
P1
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Momentive.ai uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)