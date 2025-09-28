Uzņēmumu katalogs
Momentive.ai Projektu vadītājs Algas

Vidējā Projektu vadītājs kopējā atlīdzība in United States Momentive.ai svārstās no $125K līdz $174K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Momentive.ai kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/28/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$135K - $164K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$125K$135K$164K$174K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

$160K

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Momentive.ai uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Projektu vadītājs pozīcijai Momentive.ai in United States, ir gada kopējā atlīdzība $174,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Momentive.ai Projektu vadītājs pozīcijai in United States, ir $124,500.

