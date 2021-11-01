Uzņēmumu katalogs
Mollie Algas

Mollie algas svārstās no $57,450 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $149,235 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Mollie. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/15/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $149K
Datu analītiķis
$57.4K

Datu zinātnieks
$92.7K
Mārketings
$81K
Projektu vadītājs
$101K
Kiberdrošības analītiķis
$110K
Tehnisko programmu vadītājs
$114K
BUJ

The highest paying role reported at Mollie is Programmatūras inženierijas vadītājs with a yearly total compensation of $149,235. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mollie is $101,241.

