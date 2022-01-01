Uzņēmumu katalogs
Molex
Molex Algas

Molex algas svārstās no $28,290 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $179,100 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Molex. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/15/2025

$160K

Mehānikas inženieris
Median $120K
Programmatūras inženieris
Median $74.4K
Biomedicīnas inženieris
$106K

Biznesa analītiķis
$96.9K
Aparatūras inženieris
$63.5K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$176K
Produkta dizainers
$28.3K
Produkta vadītājs
$72.1K
Projektu vadītājs
$96.9K
Pārdošana
$51.3K
Kiberdrošības analītiķis
$89.4K
Risinājumu arhitekts
$179K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Molex, ir Risinājumu arhitekts at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $179,100. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Molex, ir $93,138.

