Moderna
Moderna Algas

Moderna algas svārstās no $40,899 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $351,832 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Moderna. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/19/2025

Programmatūras inženieris
Median $180K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $260K
Datu zinātnieks
Median $110K

Biomedicīnas inženieris
Median $98K
Grāmatvedis
$40.9K
Ķīmijas inženieris
$140K
Datu analītiķis
$72.6K
Datu zinātnes vadītājs
$256K
Cilvēkresursi
$241K
Vadības konsultants
$279K
Mehānikas inženieris
$166K
Produkta dizainers
$336K
Programmu vadītājs
$332K
Projektu vadītājs
$245K
Regulatīvie jautājumi
$312K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$352K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Moderna uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Moderna, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $351,832. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Moderna, ir $243,210.

