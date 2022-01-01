Uzņēmumu katalogs
Model N
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Model N Algas

Model N algas svārstās no $72,611 kopējā atlīdzībā gadā Programmu vadītājs zemākajā līmenī līdz $280,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Model N. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/13/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Produkta vadītājs
Median $280K
Programmatūras inženieris
Median $137K
Cilvēkresursi
$236K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Juridiskais
$256K
Vadības konsultants
$80.4K
Programmu vadītājs
$72.6K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$259K
Risinājumu arhitekts
$217K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Самая высокооплачиваемая позиция в Model N — Produkta vadītājs с годовой общей компенсацией $280,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Model N составляет $226,502.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Model N

Saistītie uzņēmumi

  • LinkedIn
  • Uber
  • PayPal
  • Microsoft
  • Square
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi