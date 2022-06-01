Uzņēmumu katalogs
MOD
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

MOD Algas

MOD algas svārstās no $32,017 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $149,250 Biomedicīnas inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem MOD. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Biomedicīnas inženieris
$149K
Aparatūras inženieris
$36.5K
Projektu vadītājs
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Programmatūras inženieris
$32K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$96K
Risinājumu arhitekts
$85.2K
Tehnisko programmu vadītājs
$87.3K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots MOD, ir Biomedicīnas inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $149,250. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots MOD, ir $87,262.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta MOD

Saistītie uzņēmumi

  • Google
  • Apple
  • SoFi
  • Uber
  • LinkedIn
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi