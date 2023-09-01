Uzņēmumu katalogs
MKS
MKS Algas

MKS algas svārstās no $72,081 kopējā atlīdzībā gadā Aparatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $241,080 Produkta vadītājs augstākajā līmenī.

Programmatūras inženieris
Median $94.5K
Aparatūras inženieris
$72.1K
Mārketings
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Mehānikas inženieris
$73.6K
Optikas inženieris
Median $110K
Produkta vadītājs
$241K
Projektu vadītājs
$174K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots MKS, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $241,080. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots MKS, ir $109,500.

