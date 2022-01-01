Uzņēmumu katalogs
Mixpanel
Mixpanel Algas

Mixpanel algas svārstās no $41,790 kopējā atlīdzībā gadā Vadības konsultants zemākajā līmenī līdz $353,723 Produkta dizainers augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Mixpanel. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/20/2025

Programmatūras inženieris
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Median $242K
Biznesa operācijas
$199K

Biznesa attīstība
$269K
Klientu apkalpošana
$101K
Datu zinātnieks
$221K
Cilvēkresursi
$340K
Vadības konsultants
$41.8K
Mārketinga operācijas
$208K
Produkta dizainers
$354K
Personāla atlases speciālists
$180K
Pārdošana
$179K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$254K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Mixpanel uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Mixpanel, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $353,723. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mixpanel, ir $229,193.

