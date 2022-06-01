Uzņēmumu katalogs
Mitsubishi Logisnext Americas Algas

Mitsubishi Logisnext Americas algas svārstās no $90,450 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $175,875 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Mitsubishi Logisnext Americas. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/20/2025

Don't get lowballed
Mehānikas inženieris
Median $93K
Produkta dizainers
$90.5K
Produkta vadītājs
$176K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programmu vadītājs
$123K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Mitsubishi Logisnext Americas, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $175,875. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mitsubishi Logisnext Americas, ir $107,805.

Citi resursi