Mirantis
Mirantis Algas

Mirantis algas svārstās no $72,360 kopējā atlīdzībā gadā Tehnisko programmu vadītājs zemākajā līmenī līdz $213,180 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Mirantis. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/16/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $82.3K

Tīklu inženieris

Cilvēkresursi
$149K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$81.5K

Produkta vadītājs
$128K
Programmu vadītājs
$129K
Pārdošana
$174K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$129K
Risinājumu arhitekts
$213K
Tehnisko programmu vadītājs
$72.4K
Tehniskais rakstnieks
$98.5K
BUJ

