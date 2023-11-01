Uzņēmumu katalogs
Minor International
Minor International Algas

Minor International algas svārstās no $10,256 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $37,978 Datu analītiķis augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Minor International. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/16/2025

$160K

Grāmatvedis
$10.3K
Administratīvais asistents
$10.6K
Datu analītiķis
$38K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Minor International, ir Datu analītiķis at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $37,978. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Minor International, ir $10,570.

