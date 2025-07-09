Uzņēmumu katalogs
Ministry Of Defence
Ministry Of Defence Algas

Ministry Of Defence algas svārstās no $60,300 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $80,697 Produkta vadītājs augstākajā līmenī.

$160K

Administratīvais asistents
$60.3K
Datu analītiķis
$77.8K
Datu zinātnieks
$65.3K

Produkta vadītājs
$80.7K
Programmatūras inženieris
$66.7K
BUJ

