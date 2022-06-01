Uzņēmumu katalogs
Miltenyi Biotec algas svārstās no $48,860 kopējā atlīdzībā gadā Administratīvais asistents zemākajā līmenī līdz $147,758 Biomedicīnas inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Miltenyi Biotec. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Administratīvais asistents
$48.9K
Biomedicīnas inženieris
$148K
Juridiskais
$117K

Produkta vadītājs
$118K
Projektu vadītājs
$76.7K
Programmatūras inženieris
$104K
Tehnisko programmu vadītājs
$109K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Miltenyi Biotec, ir Biomedicīnas inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $147,758. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Miltenyi Biotec, ir $109,140.

