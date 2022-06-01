Uzņēmumu katalogs
MillerKnoll
MillerKnoll Algas

MillerKnoll algas svārstās no $5,973 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $91,400 Mehānikas inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem MillerKnoll. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/8/2025

$160K

Mehānikas inženieris
Median $91.4K

Ražošanas inženieris

Produkta dizainers
$6K
Produkta vadītājs
$78.1K

Pārdošana
$55.7K
Programmatūras inženieris
$89.4K
BUJ

The highest paying role reported at MillerKnoll is Mehānikas inženieris with a yearly total compensation of $91,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MillerKnoll is $78,108.

