Uzņēmumu katalogs
Mill
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Mill Algas

Mill algas svārstās no $167,160 kopējā atlīdzībā gadā Programmu vadītājs zemākajā līmenī līdz $229,500 Juridiskais augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Mill. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/8/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $172K
Juridiskais
$230K
Mehānikas inženieris
$188K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Programmu vadītājs
$167K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Mill, ir Juridiskais at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $229,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Mill, ir $180,219.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Mill

Saistītie uzņēmumi

  • LinkedIn
  • Amazon
  • PayPal
  • Lyft
  • Uber
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi