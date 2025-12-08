Uzņēmumu katalogs
miHoYo
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Projektu menedžeris

  • Visas Projektu menedžeris algas

miHoYo Projektu menedžeris Algas

Vidējā Projektu menedžeris kopējā atlīdzība in Singapore miHoYo svārstās no SGD 154K līdz SGD 220K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu miHoYo kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/8/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$137K - $160K
Singapore
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$119K$137K$160K$170K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Mums nepieciešami tikai 3 vēl Projektu menedžeris datis par miHoYo lai atbloķētu!

Uzaicini savus draugus un kopienu anonīmi pievienot algas mazāk nekā 60 sekundēs. Vairāk datu nozīmē labākas atziņas darba meklētājiem tāpat kā tev un mūsu kopienai!

💰 Skatīt visu Algas

💪 Pievienot Tava alga


Iesniegt
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā miHoYo?

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Projektu menedžeris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Projektu menedžeris pozīcijai miHoYo in Singapore, ir gada kopējā atlīdzība SGD 219,558. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots miHoYo Projektu menedžeris pozīcijai in Singapore, ir SGD 153,878.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta miHoYo

Saistītie uzņēmumi

  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • VGW
  • Bethesda Game Studios
  • Blizzard Entertainment
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mihoyo/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.