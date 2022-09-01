Uzņēmumu Katalogs
Midea Group
Midea Group Algas

Midea Group algu diapazons svārstās no $25,016 kopējā atalgojumā gadā Projektu vadītājs apakšējā galā līdz $251,250 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Midea Group. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/9/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $92K
Datu analītiķis
$49.4K
Finanšu analītiķis
$54.9K

Rūpnieciskais dizainers
$41.9K
Mehāniskais inženieris
$48.1K
Produkta vadītājs
$71.4K
Projektu vadītājs
$25K
Programmatūras inženieru vadītājs
$251K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Midea Group is Programmatūras inženieru vadītājs at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $251,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Midea Group is $52,147.

