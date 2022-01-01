Uzņēmumu katalogs
MicroStrategy Algas

MicroStrategy algas svārstās no $107,100 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $320,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem MicroStrategy. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/31/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $320K
Administratīvais asistents
$141K

Biznesa analītiķis
$129K
Datu zinātnieks
$225K
Produkta dizainers
$107K
Produkta vadītājs
$286K
Projektu vadītājs
$200K
Pārdošana
$209K
Pārdošanas inženieris
Median $263K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots MicroStrategy, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $320,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots MicroStrategy, ir $208,950.

