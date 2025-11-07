Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzība in Greater Dublin Area Microsoft svārstās no €166K year 64 līmenim līdz €261K year 66 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Dublin Area pakete kopā ir €176K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Microsoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
64
€166K
€110K
€37.6K
€18.4K
Principal EM
€188K
€127K
€44.8K
€16.8K
66
€261K
€138K
€93.1K
€29.7K
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)
Sometimes a 5 year schedule
20%
G 1
20%
G 2
20%
G 3
20%
G 4
20%
G 5
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
