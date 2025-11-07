Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzība in Greater Delhi Area Microsoft svārstās no ₹10.66M year 64 līmenim līdz ₹12.38M year Principal EM līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Delhi Area pakete kopā ir ₹10.77M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Microsoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
64
₹10.66M
₹6.35M
₹3.13M
₹1.17M
Principal EM
₹12.38M
₹6.87M
₹4.4M
₹1.1M
66
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Director
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)
20%
G 1
20%
G 2
20%
G 3
20%
G 4
20%
G 5
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
