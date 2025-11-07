Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzība in Czech Republic Microsoft svārstās no CZK 2.75M year 64 līmenim līdz CZK 5.29M year 66 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Czech Republic pakete kopā ir CZK 4.04M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Microsoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/7/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)
20%
G 1
20%
G 2
20%
G 3
20%
G 4
20%
G 5
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
