Programmatūras inženieris atlīdzība in Spain Microsoft svārstās no €60.5K year 59 līmenim līdz €169K year 65 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Spain pakete kopā ir €120K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Microsoft kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/7/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
SDE
59(Iesācēju līmenis)
€60.5K
€48.2K
€7.7K
€4.6K
60
€74.7K
€51K
€19.6K
€4.1K
SDE II
61
€95.1K
€59.3K
€26.2K
€9.6K
62
€107K
€68.3K
€28.2K
€10K
Pievienot atlīdz.
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Microsoft uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

Iekļautie amati

iOS inženieris

Frontend programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Drošības programmatūras inženieris

DevOps inženieris

Vietnes uzticamības inženieris

Kriptogrāfijas inženieris

Virtuālās realitātes programmatūras inženieris

Sistēmu inženieris

Videospēļu programmatūras inženieris

Izstrādātāju advokāts

Pētnieks zinātnieks

MI pētnieks

MI inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Microsoft in Spain, ir gada kopējā atlīdzība €169,118. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Microsoft Programmatūras inženieris pozīcijai in Spain, ir €106,629.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Microsoft

